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Движение ограничили на трассе Пермь — Екатеринбург

Утром 2 июля ограничили движение на 328 километре трассы Пермь — Екатеринбург (Первоуральский округ).

Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

Движение ограничили в сторону Екатеринбурга. Причиной стало ДТП. Водитель грузовика «Вольво» не справился с управлением и допустил наезд на металлические ограждения. В итоге грузовик с прицепом перегородил проезжую часть. Пострадавших в аварии нет.

На месте ДТП работают сотрудники ДПС. Они принимают меры по освобождению проезжей части.

Объехать данный участок можно через село Первомайское и по обочине.

«МК-Урал» ранее писал, что 28 июня на федеральной трассе, соединяющей Пермь и Екатеринбург, образовался затор. Водители стояли в пробке с 304-го по 307-й километр (Первоуральский ГО).