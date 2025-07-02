Движение ограничили на трассе Пермь — Екатеринбург

Движение ограничили в сторону Екатеринбурга. Причиной стало ДТП. Водитель грузовика «Вольво» не справился с управлением и допустил наезд на металлические ограждения. В итоге грузовик с прицепом перегородил проезжую часть. Пострадавших в аварии нет.