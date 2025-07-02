МАРТ сказал про ужесточение требований к магазинам за просрочку и завышение цен. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
По информации ведомства, в период с января по июнь 2025 года по результатам проведенных проверок было направлено более 1,1 тысячи рекомендаций, связанных с устранением нарушений. Вместе с тем было выдано около 230 предписаний о запрете продажи продукции, в том числе с истекшими сроками годности. Сказано, что к административной ответственности привлекли более 350 виновных лиц.
В связи с указанным, МАРТ ужесточает требования к торговым организациям за продажу просроченных товаров, несоблюдение обязательного перечня товаров и завышение цен.
«В случае выявления подобных фактов, решения о приостановлении работы торговых объектов будут приниматься по более жестким критериям», — предупредили в ведомстве.
Уточняется, что соответствующий указ был подписан 1 июля 2025 года.
Тем временем белорусы дольше задержатся у касс магазинов из-за новой системы сканирования товаров.
Ранее мы писали, что курилки в аэропорту «Пулково» обойдутся белорусам почти в 21 рубль.
Кстати, мы собрали, куда сходить 3 июля 2025 в Минске: программа и расписание мероприятий на День Независимости Беларуси.
А еще мы узнали, где смотреть салют в Минске и областных центрах Беларуси в День Независимости 3 июля в 2025 году.