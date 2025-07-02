МАРТ сказал про ужесточение требований к магазинам за просрочку и завышение цен

По информации ведомства, в период с января по июнь 2025 года по результатам проведенных проверок было направлено более 1,1 тысячи рекомендаций, связанных с устранением нарушений. Вместе с тем было выдано около 230 предписаний о запрете продажи продукции, в том числе с истекшими сроками годности. Сказано, что к административной ответственности привлекли более 350 виновных лиц.