Жители Иркутской области получили более четырех миллиардов пособий по больничным

С начала 2025 года жители Приангарья получили более 300 тысяч пособий по временной нетрудоспособности. Как сообщили КП-Иркутск в Отделении Социального Фонда России по Иркутской области, финансовую поддержку получили более 179 тысяч человек. Общая сумма выплат составила 4,3 миллиарда рублей.
— Если работающий родитель ухаживает за больным ребенком до восьми лет, пособие выплачивается в размере 100% заработка вне зависимости от стажа родителя, — напомнил Управляющий Отделением Алексей Макаров.
Право на пособие имеют работники, за которых уплачиваются страховые взносы, а также те, кто добровольно вступил в систему обязательного социального страхования. Размер выплат зависит от стажа: при стаже до 5 лет — 60% среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80%, от 8 лет и более — 100%.
Максимальная сумма пособий в 2025 году составляет 5 673,97 рубля в день. Если стаж менее 6 месяцев или заработок ниже минимального размера оплаты труда, расчет производится исходя из МРОТ, который в 2025 году составляет 22 440 рублей. Первоначальные три дня оплачивает работодатель, далее — Соцфонд.
Выплата приходит в течение 10 рабочих дней с момента подачи документов. Пользователи с подтвержденной учетной записью на Госуслугах могут отслеживать статус выплат в личном кабинете.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пациентка из Тайшетского района получит 40 тысяч рублей от больницы.