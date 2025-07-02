Жители Иркутской области получили более четырех миллиардов пособий по больничным

Право на пособие имеют работники, за которых уплачиваются страховые взносы, а также те, кто добровольно вступил в систему обязательного социального страхования. Размер выплат зависит от стажа: при стаже до 5 лет — 60% среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80%, от 8 лет и более — 100%.