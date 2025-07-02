В Новосибирске проверили пляжи: купаться можно не на всех

«Для предотвращения рисков инфекционных заболеваний важно помнить, что купаться следует только в разрешенных местах, у водоемов должно быть санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования», — отметили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.
Всего проверили 12 точек на наличие вирусов, санитарно-химические показатели, энтомологические факторы, а также проводят паразитологическую оценку песка. И по состоянию на 30 июня купание разрешено на семи официальных пляжах в городе и области.
Безопасными признали пляж «Бумеранг», Галечный пляж, Детский пляж, пляж у Обского моря и пляж Бугринская роща, расположенные в Новосибирске, а также пляжи на озере Кривое в Карасукском районе и на курорте «Озеро Карачи» в Чановском районе Новосибирской области.
Напомним, подросток утонул у парка «Арена» из-за равнодушия очевидцев.