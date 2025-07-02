В Новосибирске проверили пляжи: купаться можно не на всех

«Для предотвращения рисков инфекционных заболеваний важно помнить, что купаться следует только в разрешенных местах, у водоемов должно быть санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования», — отметили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.