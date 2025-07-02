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В Новосибирске проверили пляжи: купаться можно не на всех

НОВОСИБИРСК, 2 июля, ФедералПресс. Только семь пляжей в Новосибирске и области признали безопасными. Проверку проводили сотрудники регионального управления Роспотребнадзора.

Источник: AP 2024

«Для предотвращения рисков инфекционных заболеваний важно помнить, что купаться следует только в разрешенных местах, у водоемов должно быть санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования», — отметили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

Всего проверили 12 точек на наличие вирусов, санитарно-химические показатели, энтомологические факторы, а также проводят паразитологическую оценку песка. И по состоянию на 30 июня купание разрешено на семи официальных пляжах в городе и области.

Безопасными признали пляж «Бумеранг», Галечный пляж, Детский пляж, пляж у Обского моря и пляж Бугринская роща, расположенные в Новосибирске, а также пляжи на озере Кривое в Карасукском районе и на курорте «Озеро Карачи» в Чановском районе Новосибирской области.

Напомним, подросток утонул у парка «Арена» из-за равнодушия очевидцев.