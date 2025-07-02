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Радий Хабиров рассказал, каким видом спорта занимаются его сыновья

Глава Башкирии Радий Хабиров считает, что спорт является важнейшей составляющей для формирования личности. И поэтому очень важно детей с малых лет приобщать к физической активности.

Источник: Администрация главы РБ

Об этом он рассказал на встрече во Дворце борьбы с участниками молодежного форума спортивной общественности «Башкортостан — регион спортивных побед».

По словам руководителя республики, он до сих пор считает греко-римскую борьбу самым красивым видом спорта. Она помогает «гармонично развиваться физически и интеллектуально».

— Хотя другие виды борьбы тоже очень интересные, — добавил Радий Хабиров.

Сам глава региона из-за плотного рабочего графика не может уделять достаточно времени на спорт. Но его старший сын занимается гимнастикой, а младший ходит на дзюдо.