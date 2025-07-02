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На Левобережье построят первый в Омске семиэтажный паркинг

Огромная парковка появится на улице Шаронова.

Источник: Комсомольская правда

В Кировском округе Омска, на улице Шаронова, появится первый в Омске семиэтажный паркинг. В этом месте строит жилой квартал компания «Брусника», она же является и застройщиком паркинга.

Как сообщили в мэрии, департамент архитектуры и градостроительства уже выдал разрешение на строительство. Общая площадь паркинга составит более 15,6 тысяч кв. метров, на нем одновременно могут разместиться 495 автомобилей. Первый этаж будет отапливаемым, здесь будут размещаться автоматические ворота, лифт и эвакуационные лестницы.

Второй — шестой этажи займут типовые машино-места на 82 автомобиля на каждом уровне. На седьмом этаже будет 85 машино-мест.

О сроках ввода объекта в эксплуатацию не сообщается.

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