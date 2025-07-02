На Левобережье построят первый в Омске семиэтажный паркинг

Как сообщили в мэрии, департамент архитектуры и градостроительства уже выдал разрешение на строительство. Общая площадь паркинга составит более 15,6 тысяч кв. метров, на нем одновременно могут разместиться 495 автомобилей. Первый этаж будет отапливаемым, здесь будут размещаться автоматические ворота, лифт и эвакуационные лестницы.