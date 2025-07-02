Автобусный маршрут под Новосибирском продлили после жалоб местных жителей

Жители улицы Советской в селе Кочки пожаловались в прокуратуру на отсутствие транспортной доступности. После проведения проверки выяснилось, что администрация Кочковского сельского совета своевременно не изучила потребность населения в продлении автобусного маршрута.
— В результате принятых мер прокурорского реагирования автобусный маршрут продлен, установлена остановка общественного транспорта, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Регулярные пассажирские перевозки по маршруту стартовали с 1 июля. Таким образом, права жителей села Кочки на транспортную доступность были восстановлены.