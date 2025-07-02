«Бешеная агрессия»: в Госдуме объяснили зачем ВСУ публикуют видео с пленными

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), с февраля 2022 года зафиксировано множество случаев убийств и пыток со стороны ВСУ в отношении безоружных и пленных бойцов ВС РФ. Как отмечалось в отчете, за указанный период подтверждены факты казней 26 небоеспособных мужчин, включая российских пленных. Помимо этого, из 95 опрошенных УВКПЧ военнопленных 59 сообщили о пытках и жестоком обращении: избиение палками и пластиковыми трубками, применение электрошока, натравливание собак, чрезмерные физические нагрузки, угрозы убийства, сексуальное насилие, инсценировка казней и унижения.