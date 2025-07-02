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Ежегодно Азовское море забирает 2−4 метра береговой линии в Ейском районе

Вениамин Кондратьев поручил быстро найти способ этому процессу противостоять.

Источник: администрация Краснодарского края

Азовское море в Ейском районе каждый год забирает от двух до четырех метров суши. Особенно это касается Ейской косы. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время рабочей поездки в район поручил вместе со специалистами в максимально короткие сроки найти способ решения отстоять береговую полосу. Это, по словам губернатора, одна из основных проблем будущего развития побережья.

Сейчас на Ейской косе расположены пять оборудованных пляжей и пять зон для отдыха. Открыты пять отелей и гостиниц на 1,1 тысячи мест. Максимальный уровень сервиса — три звезды.

Губернатор уже посещал эту территорию год назад. Тогда он поручил убрать торговые точки с участков, предназначенных для благоустройства. В результате 25 ларьков демонтировали.

«Мы видим существенные изменения, но это лишь небольшая часть побережья. Рядом остаются участки, которые также требуют обновления. Вы задали высокую планку и важно продолжить эту работу, чтобы весь город соответствовал такому стандарту», — сказал глава региона.

Ранее «Югополис» рассказывал, что, по мнению ученых ЮНЦ РАН, Азовское море в ближайшие 20 лет может поглотить территорию Краснодарского края, сравнимую с 10 Ватиканами. Это около 440 гектаров земли в Ейском, Приморско-Ахтарском, Темрюкском и Щербиновском районах. Такая же ситуация в Неклиновском и Азовском районах Ростовской области. Специалисты считают, что остановить этот процесс невозможно.

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