Ежегодно Азовское море забирает 2−4 метра береговой линии в Ейском районе

Азовское море в Ейском районе каждый год забирает от двух до четырех метров суши. Особенно это касается Ейской косы. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время рабочей поездки в район поручил вместе со специалистами в максимально короткие сроки найти способ решения отстоять береговую полосу. Это, по словам губернатора, одна из основных проблем будущего развития побережья.