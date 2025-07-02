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Актера из «Универа» Гогунского приговорили на Украине к 12 годам тюрьмы

В июне 2024 года Служба безопасности Украины инициировала уголовное дело против актера Виталия Гогунского.

Источник: Аргументы и факты

Винницкий городской суд на Украине вынес заочный 12-летний приговор актеру и певцу Виталию Гогунскому, прославившемуся благодаря роли Кузи в российском комедийном сериале «Универ». Информацию об этом распространило агентство ТАСС.

Согласно решению суда, артист также лишен возможности занимать посты, связанные с организацией политических мероприятий. Все имущество телезвезды было конфисковано. Суд обязал актера выплатить украинской стороне $380 в качестве компенсации за проведенную экспертизу.

Виталий Гогунский родился в городе Кременчуг Полтавской области. С начала проведения специальной военной операции (СВО) он выразил поддержку российским Вооруженным силам.

В июне 2024 года Служба безопасности Украины (СБУ) инициировала уголовное дело против артиста, обвинив его в «оправдании действий России». Также украинские правоохранительные органы выдвинули обвинения в военной пропаганде и коллаборационизме.

Ранее сообщалось, что на Украине российского блогера и продюсера Дмитрия Пучкова («Гоблина») заочно приговорили к 10 годам.