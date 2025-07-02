Средств для нейтрализации нет: на Западе бьют тревогу из-за нового оружия России

На Западе бьют тревогу из-за растущей напряженности в наращивании вооружений странами НАТО. Пугает западных чиновников новейшие российские ракеты «Орешник», которые начали выпускать уже серийно. Они не дают спать по ночам странам Североатлантического альянса, поскольку средств для нейтрализации их нет. Об этом сообщает издание Focus.pl.
Издание напоминает, что «Орешник» развивает скорость больше 12 тысяч км/ч, а это серьезно превышает возможности имеющихся у запада систем перехвата. Кроме того, серийное производство новейших российских ракет значительно влияет на геополитическую ситуацию.
Когда Россия поставит оружие в Белоруссии, а это должно произойти уже в конце этого года, время подлета к целям в Европе сократится. Потому НАТО опасается по поводу эффективности средств обороны.
«Современные системы перехвата, такие как Patriot или даже THAAD, не предназначены для одновременной нейтрализации многих целей, движущихся с такой огромной скоростью», — заключают аналитики.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что к концу 2025 года в стране появится военный комплекс «Орешник».
В США заявили, что новая российская баллистическая ракета средней дальности «Орешник» вызвала серьезную обеспокоенность западных стран. И ввод в эксплуатацию этого комплекса знаменует собой переломный момент в возможностях российских войск.