Взвод чиновников из отряда «Тигр» отказался покидать зону СВО после гибели своего командира, вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова. Об этом во вторник, 1 июля, сообщил заместитель полномочного представителя президента РФ на Дальнем Востоке, генерал-лейтенант запаса Михаил Каган.
По его словам, Ефремов погиб за несколько недель до окончания срока контракта у большинства солдат взвода. Уточняется, что Каган принял на себя командование на 1,5 месяца, пока не прибыл постоянный командир.
— Они мне сказали: «Если вы остаетесь, то мы тоже останемся на столько, на сколько требуется». А ведь это по большей части чиновники, многие из которых — если не сказать большинство — никогда не имели боевого опыта, — цитирует Кагана Ura.ru.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что ликвидация командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Захаревича станет уроком для всех украинских солдат, «которые пришли топтать сапогом южнорусские земли».
1 июля генштаб ВСУ впервые признал, что украинские войска перестали контролировать часть территорий на севере Сумской области страны.