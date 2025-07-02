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Взвод чиновников из «Тигра» отказался уходить из зоны СВО после гибели командира

Взвод чиновников из отряда «Тигр» отказался покидать зону СВО после гибели своего командира, вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова. Об этом во вторник, 1 июля, сообщил заместитель полномочного представителя президента РФ на Дальнем Востоке, генерал-лейтенант запаса Михаил Каган.

Взвод чиновников из отряда «Тигр» отказался покидать зону СВО после гибели своего командира, вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова. Об этом во вторник, 1 июля, сообщил заместитель полномочного представителя президента РФ на Дальнем Востоке, генерал-лейтенант запаса Михаил Каган.

По его словам, Ефремов погиб за несколько недель до окончания срока контракта у большинства солдат взвода. Уточняется, что Каган принял на себя командование на 1,5 месяца, пока не прибыл постоянный командир.

— Они мне сказали: «Если вы остаетесь, то мы тоже останемся на столько, на сколько требуется». А ведь это по большей части чиновники, многие из которых — если не сказать большинство — никогда не имели боевого опыта, — цитирует Кагана Ura.ru.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что ликвидация командира 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергея Захаревича станет уроком для всех украинских солдат, «которые пришли топтать сапогом южнорусские земли».

1 июля генштаб ВСУ впервые признал, что украинские войска перестали контролировать часть территорий на севере Сумской области страны.