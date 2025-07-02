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Минобороны РФ сообщило об уничтожении ночью пяти БПЛА над регионами России

По два дрона за ночь обезврежены силами ПВО РФ в Курской и Ростовской областях, один — над Крымом.

Источник: Аргументы и факты

Пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) киевского режима были уничтожены ночью 2 июля над российскими регионами, сообщило Министерство обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.

Уточняется, что по два дрона обезврежены в небе над Курской и Ростовской областями, ещё один — над территорией Крыма.

Напомним, ранее врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь написал, что в Новошахтинске и Аксайском районе российские военные успешно отразили атаки беспилотников ВСУ. Он отмечал, что, по предварительным данным, жертв и разрушений удалось избежать.

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