Минобороны РФ сообщило об уничтожении ночью пяти БПЛА над регионами России

Пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) киевского режима были уничтожены ночью 2 июля над российскими регионами, сообщило Министерство обороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметило ведомство в своём Telegram-канале.
Уточняется, что по два дрона обезврежены в небе над Курской и Ростовской областями, ещё один — над территорией Крыма.
Напомним, ранее врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь написал, что в Новошахтинске и Аксайском районе российские военные успешно отразили атаки беспилотников ВСУ. Он отмечал, что, по предварительным данным, жертв и разрушений удалось избежать.