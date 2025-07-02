Милиция ввела ограничение для собак в Беларуси на один день. Подробности рассказал начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности ГУВД Мингорисполкома Сергей Горохов, пишет БелТА.
По словам представителя ГУВД Мингорисполкома, на мероприятия, приуроченные ко Дню Независимости 3 июля, белорусов с запрещенными предметами не допустят. Горохов уточнил, что в их числе — взрывчатые вещества, взрывные устройства, стеклянная тара, различного рода предметы, которые приспособлены для нанесения телесных повреждений или же их муляжи. Также не пропустят с оружием и колюще-режущими предметами.
— Проход к месту проведения мероприятий с собаками, велосипедами, скутерами, самокатами и так далее также будет запрещен, — уточнил начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности.
Горохов отметил, что в случае с животными есть исключение: собаки-поводыри на поводке и наморднике. Вместе с тем представитель ГУВД заметил, что в местах расположения всех КПП будут находиться камеры хранения, где белорусы смогут оставить вещи, запрещенные к проносу.
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