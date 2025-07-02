Милиция ввела ограничение для собак в Беларуси на один день

По словам представителя ГУВД Мингорисполкома, на мероприятия, приуроченные ко Дню Независимости 3 июля, белорусов с запрещенными предметами не допустят. Горохов уточнил, что в их числе — взрывчатые вещества, взрывные устройства, стеклянная тара, различного рода предметы, которые приспособлены для нанесения телесных повреждений или же их муляжи. Также не пропустят с оружием и колюще-режущими предметами.