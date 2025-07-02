В Красноярске на улице Бограда произошел провал грунта

В центре Красноярска, у подъезда дома по адресу ул. Бограда, 114, зафиксирован провал грунта. Место происшествия уже оцеплено, и принимаются необходимые меры.
Кирпичный дом, построенный в 1960 году, расположен напротив Радиозавода. Инцидент произошел в 5:38 утра.
«Подача воды была немедленно остановлена, поврежденный участок огорожен. Все оперативные службы вызваны на место, будет организована помощь для расселения жителей», — сообщили в СГК.
Причины происшествия будут установлены в течение дня.
Жителям дома оказали помощь в эвакуации. В мэрии подчеркнули, что проводится обследование здания, а также состоялся штаб под руководством исполняющего обязанности главы города Алексея Шувалова. Все необходимые меры будут приняты, и решения будут озвучены на оперативном заседании комиссии.
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