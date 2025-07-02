В Красноярске на улице Бограда произошел провал грунта

Жителям дома оказали помощь в эвакуации. В мэрии подчеркнули, что проводится обследование здания, а также состоялся штаб под руководством исполняющего обязанности главы города Алексея Шувалова. Все необходимые меры будут приняты, и решения будут озвучены на оперативном заседании комиссии.