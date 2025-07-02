Россиян предупредили о новых схемах мошенников

В пресс-службе уточнили, что мошенники создают поддельные чаты для сбора денег на якобы срочное благоустройство домов и дворов. После получения средств все сообщения удаляются, а организаторы исчезают. Аналогично действуют группы, продающие несуществующие билеты на популярные мероприятия: злоумышленники имитируют официальные сайты и предлагают дополнительные услуги, такие как VIP-вход или доставка билетов за отдельную плату. Также в летний период участились случаи продажи поддельных страховых полисов для путешествий: гражданам предлагают низкие цены и агрессивную рекламу, а после оплаты не реагируют на обращения.