Пастила и конфеты: омские ученые создали линейку сладостей из спирулины

«Мы создаем не просто сладости, а функциональные продукты питания. Например, в обычной пастиле белок практически отсутствует, тогда как наша разработка насыщена белком и железом благодаря спирулине. Такие сладости могут стать альтернативой аптечным витаминам», — рассказала профессор кафедры «Биотехнология, технология общественного питания и товароведение» Елена Молибога.