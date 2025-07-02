Пастила и конфеты: омские ученые создали линейку сладостей из спирулины

Ученые Омского государственного технического университета представили инновационную линейку полезных сладостей, обогащенных сибирской спирулиной. В ассортимент разработок вошли пастила, снеки, маршмеллоу и желейные конфеты, которые не только радуют вкусом, но и помогают восполнить дефицит важных питательных веществ.
Главным ингредиентом новинок стала сине-зеленая водоросль спирулина, выращенная в лабораториях университета. Этот уникальный компонент содержит 80% полноценного усвояемого белка и богат железом, что делает продукты особенно полезными для организма.
«Мы создаем не просто сладости, а функциональные продукты питания. Например, в обычной пастиле белок практически отсутствует, тогда как наша разработка насыщена белком и железом благодаря спирулине. Такие сладости могут стать альтернативой аптечным витаминам», — рассказала профессор кафедры «Биотехнология, технология общественного питания и товароведение» Елена Молибога.
Фото: Анна Крупко.
Одной из ключевых особенностей проекта является полный цикл производства — от культивирования спирулины до создания готового продукта. Сырье подвергается сублимации, что позволяет сохранить его биологическую активность и обеспечивает длительный срок хранения.
Фото: Анна Крупко.
На данный момент исследователи завершили разработку технологической карты производства и отработали рецептуры всех продуктов. В будущем разработку планируют внедрять на большом производстве для того, чтобы новинка стала доступна всем омичам.