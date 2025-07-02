Из Новосибирска запускают прямые рейсы в Ереван с 20 июля

С 20 июля 2023 года авиакомпания Shirak avia начинает выполнять прямые рейсы по маршруту Новосибирск — Ереван. Полёты будут осуществляться раз в неделю по воскресеньям на самолётах Boeing 737−500, вмещающих до 131 пассажира. Вылет из Новосибирска запланирован на 19:30 с прибытием в столицу Армении в 21:30. Обратный рейс будет вылетать из Еревана в 11:00 и приземляться в Новосибирске в 18:30. Время в пути составит около 4 часов 30 минут, сообщает пресс-служба аэропорта Толмачёво.