Минпросвещения разработает новые учебники для школьников с ОВЗ

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Минпросвещения РФ разработает специальные учебники для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщила РИА Новости директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения РФ Лариса Фальковская.
«Утверждены и совершенствуются адаптированные образовательные программы, учитывающие особенности детей, но при этом сохраняющие единые требования для всех школ страны. Это касается и учебных планов, и итоговой аттестации — все адаптировано под специфику образовательных потребностей. Кроме того, создаем новые специальные учебники, которые очень нужны для организации обучения», — сказала Фальковская.
Она добавила, что Минпросвещения РФ разрабатывает инструменты, чтобы каждый ребенок мог учиться в комфортных для него условиях.
По данным министерства, число учащихся с ОВЗ и инвалидностью на всех уровнях образования с 2015 года выросло более чем в два раза, 61% таких школьников сейчас обучаются в общеобразовательных организациях.