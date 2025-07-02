Минпросвещения разработает новые учебники для школьников с ОВЗ

«Утверждены и совершенствуются адаптированные образовательные программы, учитывающие особенности детей, но при этом сохраняющие единые требования для всех школ страны. Это касается и учебных планов, и итоговой аттестации — все адаптировано под специфику образовательных потребностей. Кроме того, создаем новые специальные учебники, которые очень нужны для организации обучения», — сказала Фальковская.