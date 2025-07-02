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Украинской певице Поляковой предрекли трудности со въездом в Россию

После начала СВО телеведущая и певица Оля Полякова открыто выразила несогласие с действиями России.

Источник: Аргументы и факты

У известной украинской телеведущей и исполнительницы Оли Поляковой в связи с критикой СВО, вероятно, возникнут проблемы при пересечении российской границы. Об этом РИА Новости рассказали источники в правоохранительных органах, допустив вероятность отказа во въезде.

Полякова в начале своей карьеры сотрудничала с Людмилой Гурченко и группой «Чай вдвоем». Её популярность в РФ выросла благодаря таким хитам, как «Russian Style» и «#Шлёпки».

«На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации», — уточнил собеседник агентства.

После начала спецоперации артистка открыто выразила несогласие с действиями России. Судя по ее странице в Instagram*, в 2024 году Полякова давала концерты для украинских военнослужащих и оказывала им гуманитарную помощь.

Ранее стало известно, что актера из «Универа» Виталия Гогунского заочно приговорили на Украине к 12 годам тюрьмы.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.