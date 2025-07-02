Украинской певице Поляковой предрекли трудности со въездом в Россию

У известной украинской телеведущей и исполнительницы Оли Поляковой в связи с критикой СВО, вероятно, возникнут проблемы при пересечении российской границы. Об этом РИА Новости рассказали источники в правоохранительных органах, допустив вероятность отказа во въезде.
Полякова в начале своей карьеры сотрудничала с Людмилой Гурченко и группой «Чай вдвоем». Её популярность в РФ выросла благодаря таким хитам, как «Russian Style» и «#Шлёпки».
«На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации», — уточнил собеседник агентства.
После начала спецоперации артистка открыто выразила несогласие с действиями России. Судя по ее странице в Instagram*, в 2024 году Полякова давала концерты для украинских военнослужащих и оказывала им гуманитарную помощь.
Ранее стало известно, что актера из «Универа» Виталия Гогунского заочно приговорили на Украине к 12 годам тюрьмы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.