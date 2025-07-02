Исповедь экс-советников: Бывшие сотрудники администрации Байдена согласились рассказать правду о его здоровье

Ключевые бывшие сотрудники администрации Джо Байдена готовятся дать показания о когнитивном состоянии экс-президента США. Согласно данным издания Politico, среди вызванных на допрос — экс-руководитель аппарата Белого дома Рон Клейн и другие высокопоставленные чиновники.
Первым перед комитетом предстанет Клейн — его позицию выслушают 24 июля. Затем очередь дойдет до бывшего советника Стива Рикетти (30 июля), старшего советника Майка Донилона (31 июля), заместителя руководителя аппарата Брюса Рида (5 августа) и старшего советника Аниты Данн (7 августа).
Слушания станут продолжением начавшегося 18 июня расследования в Сенате США, посвященного оценке умственных способностей Байдена в период его президентства.
Ранее NY Post писал, что Джо Байден, несмотря на диагностированный рак, продолжает часто ездить из своего дома в Делавэре в Вашингтон. По информации издания, там он занят работой над неким секретным проектом.