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Исповедь экс-советников: Бывшие сотрудники администрации Байдена согласились рассказать правду о его здоровье

Politico: Экс-глава аппарата Белого дома даст показания о состоянии Байдена.

Источник: Комсомольская правда

Ключевые бывшие сотрудники администрации Джо Байдена готовятся дать показания о когнитивном состоянии экс-президента США. Согласно данным издания Politico, среди вызванных на допрос — экс-руководитель аппарата Белого дома Рон Клейн и другие высокопоставленные чиновники.

Первым перед комитетом предстанет Клейн — его позицию выслушают 24 июля. Затем очередь дойдет до бывшего советника Стива Рикетти (30 июля), старшего советника Майка Донилона (31 июля), заместителя руководителя аппарата Брюса Рида (5 августа) и старшего советника Аниты Данн (7 августа).

Слушания станут продолжением начавшегося 18 июня расследования в Сенате США, посвященного оценке умственных способностей Байдена в период его президентства.

Ранее NY Post писал, что Джо Байден, несмотря на диагностированный рак, продолжает часто ездить из своего дома в Делавэре в Вашингтон. По информации издания, там он занят работой над неким секретным проектом.

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