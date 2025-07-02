«Есть основания»: В Россию могут не пустить певицу Ольгу Полякову

А ранее в России стало известно о возможном возвращении певицы Аллы Пугачёвой в Россию. Журналист Вадим Манукян заявил, что Примадонна появится на статусном фестивале «Новая волна». Адвокат Андрей Алёшкин раскрыл, с какой ответственностью могут столкнуться организаторы мероприятия за приглашение артистки.