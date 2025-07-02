На все 100. Как Ленобласть будет отмечать столетний юбилей

«На первоначальном этапе мы предполагаем финансирование в размере 35−40 миллиардов рублей на развитие областной столицы на горизонте 10 лет, — поделился глава региона. — Мы планируем создать общественное пространство в формате пространства “Сено” (общественное пространство в Петербурге, — ред.) в старых кирпичных зданиях, которые возьмём на баланс. Также в планах завершение ряда знаковых объектов в Гатчине — это восстановление исторических построек, в которые переедут наши комитеты, и, конечно же, хотим, чтобы в городе был хороший парк для культурного отдыха, которым станет Приоратский парк. Он передан в собственность региона, его ждёт обновление и проведение культурных фестивалей. Также мы планируем создание кластера среднего профессионального образования на базе Гатчинского госуниверситета и Гатчинского педагогического колледжа имени Ушинского».