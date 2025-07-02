На все 100. Как Ленобласть будет отмечать столетний юбилей

О том, каких событий и нововведений стоит ожидать, на пресс-брифинге журналистам рассказал губернатор 47-го региона Александр Дрозденко. Подробнее — в материале spb.aif.ru.
Гатчину преобразят.
К юбилею Ленинградской области в регионе появится несколько десятков новых объектов, заявил губернатор. Это будут и социальные объекты (например, во Всеволожске откроют губернаторский лицей, а в Сертолово появится новая детская больница на 500 коек), и новые музеи (среди них музей «Невский пятачок» и Центр национальной памяти в Зайцево). А в каждом райцентре откроют общественные пространства, скверы или площади в честь 100-летия Ленобласти.
Также в планах ввести в эксплуатацию Званковский мост в Волхове и построить Хранилище археологических артефактов в Старой Ладоге. А ещё ледовые арены в Сосновом Бору, Тосно и Гатчине. Причём столицу региона, которая и станет центром празднования юбилея Ленобласти, ждёт особенно много изменений.
«На первоначальном этапе мы предполагаем финансирование в размере 35−40 миллиардов рублей на развитие областной столицы на горизонте 10 лет, — поделился глава региона. — Мы планируем создать общественное пространство в формате пространства “Сено” (общественное пространство в Петербурге, — ред.) в старых кирпичных зданиях, которые возьмём на баланс. Также в планах завершение ряда знаковых объектов в Гатчине — это восстановление исторических построек, в которые переедут наши комитеты, и, конечно же, хотим, чтобы в городе был хороший парк для культурного отдыха, которым станет Приоратский парк. Он передан в собственность региона, его ждёт обновление и проведение культурных фестивалей. Также мы планируем создание кластера среднего профессионального образования на базе Гатчинского госуниверситета и Гатчинского педагогического колледжа имени Ушинского».
По словам губернатора, в Гатчине ещё появится и свой деловой центр.
Приз тому, кто проедет Ленобласть.
100-летие области будет сквозной темой фестивалей и культурных событий, которые ежегодно проходят в каждом районе региона. Речь про уже ставшие традиционными фестивали «Корюшка идёт!» в Новой Ладоге, «Балтик Ралли» и «Окно в Европу» в Выборге, музыкальный фестиваль Римского-Корсакова в Тихвине и фестивали Симфонического оркестра Ленобласти.
Более того, по инициативе Сергея Нарышкина, Ленобласть станет одной из площадок проведения Петербургского международного культурного форума. Экспозиция к 100-летию области проедет по музеям и выставочным пространствам регионов Северо-Запада. А ещё об истории и достижениях Ленинградской земли снимут фильм.
Но не только на официальном уровне отметят круглую дату. На брифинге Александр Дрозденко анонсировал: к столетию региона появится путеводитель, куда войдут все 100 красивейших мест Ленобласти. Того, кто проедет все локации и докажет это фотокарточкой, наградят.
«Призом может быть материальное премирование или специальное звание, специальный значок. Разрабатываем идею, — поделился губернатор. — А получить приз от правительства можно бессрочно, ограничений для такого марафона у нас нет».
Кроме того, к празднованию юбилея Ленобласти приурочат и марафон добрых дел. Заявки о содеянном нужно будет подавать на специальный сайт. Волонтёров также наградят ценными призами.
Кстати
Ленинградская область была образована 1 августа 1927 года постановлением Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР. С апреля 2023 года город Гатчина носит статус столицы Ленинградской области.