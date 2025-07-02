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Опасные клещи появились на популярном у белорусов турецком курорте Анталья

В популярной у белорусов турецкой Анталье появились опасные клещи.

Источник: Комсомольская правда

Опасные клещи появились на популярном у белорусов турецком курорте Анталья, пишет Sputnik.by со ссылкой на турецкий информационный портал.

В сообщении говорится, что первый клещ был обнаружен на пляже в популярном у туристов районе Сарысу. Сообщается, что насекомое прицепилось к брюкам девушки на указанном пляже и она с трудом смогла его оторвать.

Власти города предупредили граждан и туристов про опасных клещей в связи с высокими температурами на юге Турции, призвав внимательно осматривать себя после прогулок по лесам и паркам.

Сообщается, что указанные клещи могут переносить различные заболевания, в том числе конго-крымскую геморрагическую лихорадку. От нее после укусов клещей с начала 2025 году в турецкой провинции Сивас скончались десять человек.

Тем временем соседняя с Беларусью Польша вводит погранконтроль с Литвой и Германией.

Кстати, Латвия заявила об ужесточении въезда для белорусов и штрафе €2000 с 1 сентября.

Ранее белорусская телеведущая Ольга Бурлакова рассказала про свой идеальный отпуск: «Валяться у бассейна и плюс 1001 новых фото».