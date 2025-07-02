Бразильский школьник застрелил бабушку и дедушку из-за запрета сидеть в телефоне

Ранее вернувшегося из зоны специальной военной операции на Украине 20-летнего военнослужащего задержали по подозрению в убийстве своих бабушки с дедушкой в селе Месягутово в Башкирии. Он признался в преступлении, после чего в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».