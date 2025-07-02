Бразильский школьник застрелил бабушку и дедушку из-за запрета сидеть в телефоне

В Бразилии 13-летний школьник убил бабушку и ранил дедушку после конфликта со смартфоном. Об этом сообщает Ultimo Segundo.
Происшествие произошло в муниципалитете Франсиску-Белтран. По данным СМИ, подросток сначала выстрелил в дедушку, а затем выпустил пять пуль в грудь бабушки. Несмотря на ранение, мужчина сумел вызвать полицию и вступил в борьбу с внуком, обезоружив его.
Известно, что мальчика воспитывали бабушка и дедушка с семи лет. По предварительной информации, конфликт начался из-за запрета пользоваться смартфоном. Подросток стрелял из пистолета, который принадлежал его дяде. Чтобы получить оружие, он взломал автомобиль родственника.
После нападения школьник скрылся в лесу, однако был оперативно задержан правоохранителями, передает издание.
Ранее вернувшегося из зоны специальной военной операции на Украине 20-летнего военнослужащего задержали по подозрению в убийстве своих бабушки с дедушкой в селе Месягутово в Башкирии. Он признался в преступлении, после чего в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Другой случай произошел в конце февраля, когда женщина убила своего дедушку, бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супругу Наталью. Подробности происшествия «Вечерняя Москва» собрала в отдельном материале.