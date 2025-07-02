В Турции решили проблему с обменом долларов старого образца у туристов из РФ

В Турции решили проблемы, из-за которой туристы из России не могли обменять доллары старого образца.
Вопрос, связанный с обменом долларов старого образца российскими туристами в Турции, был урегулирован после поступления ряда обращений. Об этом сообщил представитель местных государственных финструктур.
«Была такая проблема, получали жалобы от турагентств. Но ее удалось решить, сейчас если и появляются некоторые сложности на местах, критической, масштабной проблемы нет», — заявил источник. Информацию передает РИА «Новости».
С осени 2024 года участились случаи отказа в обмене долларов, выпущенных до 2013 года. В ОАЭ и Турции банки требуют туристов обменивать исключительно купюры нового образца, а во многих государствах Юго-Восточной Азии старые банкноты принимают лишь с большим дисконтом.
Как ранее заявлял директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев, подобная проблема зафиксирована во многих странах, включая и Россию. Так, некоторые отечественные банки отказываются работать с устаревшими купюрами. В феврале 2025 года кредитные организации предупредили клиентов о возможных трудностях с приобретением новых долларов, потому что те не всегда есть в наличии. Кроме того, часть банков начала взимать дополнительную комиссию при покупке американской валюты нового образца.
В качестве альтернативы при трудностях с обменом долларов за границей россиянам предложили закупать китайские юани и дирхамы ОАЭ. Эксперты Anderida Financial Group отметили, что обменять юани на местную валюту можно в банках и обменных пунктах Турции, Южной Кореи, Японии, Таиланда, Египта, Армении, Франции, Вьетнама, ЮАР, Бразилии и Казахстана. Кроме того, в Танзании, ОАЭ и Венгрии китайские купюры принимают только в городских отделениях банков.