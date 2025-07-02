В Турции решили проблему с обменом долларов старого образца у туристов из РФ

Как ранее заявлял директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев, подобная проблема зафиксирована во многих странах, включая и Россию. Так, некоторые отечественные банки отказываются работать с устаревшими купюрами. В феврале 2025 года кредитные организации предупредили клиентов о возможных трудностях с приобретением новых долларов, потому что те не всегда есть в наличии. Кроме того, часть банков начала взимать дополнительную комиссию при покупке американской валюты нового образца.