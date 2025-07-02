В Минске увеличены выплаты ветеранам ВОВ и инвалидам I и II группы

Так, ежемесячная доплата к пенсиям лицам, пенсионное обеспечение которых осуществляется органами по труду, занятости и социальной защите г. Минска (за исключением лиц, находящихся на государственном обеспечении, в местах лишения свободы), составит из числа: ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе инвалидов Великой Отечественной войны, неработающих инвалидов боевых действий на территории других государств в размере двух минимальных пенсий по возрасту (вместо одной), членов семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших) в годы Великой Отечественной войны, относящихся к категории ветеранов, инвалидов, пожилых людей, в размере одной минимальной пенсии по возрасту (вместо 50% от минимальной пенсии).