В Минске увеличены выплаты ветеранам ВОВ и инвалидам I и II группы

Так, ежемесячная доплата к пенсиям лицам, пенсионное обеспечение которых осуществляется органами по труду, занятости и социальной защите г. Минска (за исключением лиц, находящихся на государственном обеспечении, в местах лишения свободы), составит из числа: ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе инвалидов Великой Отечественной войны, неработающих инвалидов боевых действий на территории других государств в размере двух минимальных пенсий по возрасту (вместо одной), членов семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших) в годы Великой Отечественной войны, относящихся к категории ветеранов, инвалидов, пожилых людей, в размере одной минимальной пенсии по возрасту (вместо 50% от минимальной пенсии).
Ежемесячная доплата к пенсиям неработающим и не зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей инвалидам I и II группы, получающим социальные пенсии по инвалидности, пенсионное обеспечение которых осуществляется органами по труду, занятости и социальной защите г. Минска (за исключением лиц, находящихся на государственном обеспечении, в местах лишения свободы) увеличена до 150% минимальной пенсии по возрасту, вместо 50%.
Кроме того, одинокие ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Минске, освобождаются от оплаты за социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, оказываемые территориальными центрами социального обслуживания населения столицы, в пределах установленных норм и нормативов.
Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.