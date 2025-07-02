В Краснодаре авария на сетях оставила без электричества больше 40 улиц Карасунского округа

Причиной отключения стало повреждение на линии 6−10 кВ, отключены «ВП-410» и 20 трансформаторных подстанций.



Без электроэнергии остались следующие улицы: Виноградная, Кондратенко Николая пер., Короткий пер., Малиновский пер., Первомайская, Трактовая, Богатырская, Гагарина, Картинная, Крайняя, Пригородная, Пшеничная, Ржаная, Зеленая, Киевская, Кутузова, Новая, Олимпийская, Рязанская, Школьная, Южная, Благовещенская, Демидовская, Звероводов, Пуховая, Тополиная, Ясеневая, Березовая, Норковая, Ольховая, Платановая, Сосновая, Зимняя, Мичуринская, Заповедная, Зоотехническая, Платиновая, Цигейковая.



На месте работает бригада специалистов. Они устраняют неполадки.