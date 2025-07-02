Bloomberg: Google могут оштрафовать на $314 млн за незаконный сбор данных

В Калифорнии суд присяжных обязал Google компенсировать 314 миллионов долларов в связи с групповым иском о неправомерном сборе данных с мобильных устройств Android без ведома пользователей. По данным Bloomberg, соответствующий вердикт теперь должен утвердить судья.
«Присяжные окружного суда в Сан-Хосе вынесли вердикт во вторник после рассмотрения коллективного иска, как сообщили адвокаты пользователей и представитель компании», — уточняется в сообщении.
В 2019 году жители Калифорнии обвинили компанию в тайной отправке данных с их Android-устройств на серверы Google через сотовую связь, что, по их мнению, необоснованно использовало их оплаченный трафик. Истцы утверждали, что корпорация использовала эти данные в коммерческих целях, в том числе для улучшения картографических сервисов и таргетированной рекламы.
Представители Google выразили несогласие с решением суда и заявили о намерении обжаловать его. По словам одного из функционеров компании Хосе Кастаньеды, передача данных необходима для функционирования миллиардов устройств, и пользователи Android дают свое явное согласие на эти операции через пользовательские соглашения и настройки устройств.
Ранее американские пользователи сообщили о сбоях в работе Google.