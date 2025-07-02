Bloomberg: Google могут оштрафовать на $314 млн за незаконный сбор данных

В 2019 году жители Калифорнии обвинили компанию в тайной отправке данных с их Android-устройств на серверы Google через сотовую связь, что, по их мнению, необоснованно использовало их оплаченный трафик. Истцы утверждали, что корпорация использовала эти данные в коммерческих целях, в том числе для улучшения картографических сервисов и таргетированной рекламы.