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Сотрудники МЧС в российском регионе разряжают грозовые облака

Спасатели Хакасии продемонстрировали технологию искусственного разряда грозовых туч.

Спасатели Хакасии продемонстрировали технологию искусственного разряда грозовых туч.

В видеоролике показана принудительная разрядку облаков посредством запуска специального снаряда с металлическим проводником, по которому направляется электрический разряд.

Подобные операции, как правило, осуществляются вблизи аэропортов с высокой грозовой активностью или на испытательных площадках в исследовательских целях.

Добавим, что ролик размещён в официальном Telegram-канале МЧС по Республике Хакасия.

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