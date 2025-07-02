Сотрудники МЧС в российском регионе разряжают грозовые облака

Спасатели Хакасии продемонстрировали технологию искусственного разряда грозовых туч.
В видеоролике показана принудительная разрядку облаков посредством запуска специального снаряда с металлическим проводником, по которому направляется электрический разряд.
Подобные операции, как правило, осуществляются вблизи аэропортов с высокой грозовой активностью или на испытательных площадках в исследовательских целях.
Добавим, что ролик размещён в официальном Telegram-канале МЧС по Республике Хакасия.
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