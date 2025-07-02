У жителя Башкирии за долги арестовали авто, и он продал его

Согласно версии дознания, мужчина по решению суда должен был выплатить задолженность по коммунальным платежам предприятию «Башкирские распределительные тепловые сети». После того, как он не исполнил предписание, в рамках исполнительного производства на его Mitsubishi Outlander наложили арест, а сам автомобиль передали ему на ответственное хранение.