У жителя Башкирии за долги арестовали авто, и он продал его

45-летний житель башкирского города Нефтекамск предстанет перед судом за незаконную продажу автомобиля. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.
Согласно версии дознания, мужчина по решению суда должен был выплатить задолженность по коммунальным платежам предприятию «Башкирские распределительные тепловые сети». После того, как он не исполнил предписание, в рамках исполнительного производства на его Mitsubishi Outlander наложили арест, а сам автомобиль передали ему на ответственное хранение.
Однако в марте 2023 года нефтекамец, несмотря на арест, продал иномарку своему знакомому.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Сокрытие и незаконная передача имущества, подвергнутого описи и аресту, совершенные лицом, которому это имущество вверено». Свою вину он не признал. Материалы дела направлены в Нефтекамский городской суд для рассмотрения по существу.
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