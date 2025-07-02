Про вкус и цвет рассказала фэшн-эксперт: ТОП-20 для июля 2025-го в Самаре

Июль 2025 года может быть жарким не только в прямом смысле, но и в плане моды.
Свобода самовыражения, эксперименты с образом и зарядка дофамином через гардероб — всё это летние тренды, которые преподносит известный стилист Елена Висангириева.
По её словам, одежда должна вызывать улыбку, а не кризис среднего возраста. Итак, встречаем моду будущего!
Дофаминовый стиль: когда ты красива — значит счастлива.
Главная идея этого лета — быть ярким, сочным и немного безумным. Это не просто одежда, это эмоция, запечатлённая в тканях.
Цель простая: чтобы каждый прохожий сказал: «Ой, смотри, какой жизнерадостный человек!».
Яркие цвета, дерзкие текстуры, смелые комбинации — если раньше вы боялись надеть оранжевое платье с фиолетовыми гольфами, то сейчас — самое время.
20 трендов, которые нельзя игнорировать.
Прозрачность. Пора забыть про скромность. Полупрозрачные блузы, юбки и платья добавят образу воздушности и намёков на интригу.
Бохо-шик. Если чувствуете в себе дух свободы и немного Ромео с Джульеттой — берём платье с бахромой и рюшами.
Ретро. 50-е возвращаются. Приталенные жакеты и платья А-силуэта — это не прошлое, это вечное.
Минимализм. Белая рубашка + классические брюки = уверенность в каждом шаге. Ничего лишнего, только база.
Цветные гольфы и колготки. Оранжевые, зелёные, фиолетовые — выбирайте свой цвет и удивляйте мир.
Брючный костюм. Saint Laurent отдыхает. Брюки + пиджак = всегда актуально и никогда скучно.
Бахрома. Она везде: на юбках, куртках, сумках. Добавьте движения своему образу!
Пышные формы. Как у Dior: пышные юбки, акцент на талии. Эпоха New Look вернулась, и она в прекрасном настроении.
Синий цвет. Латексные перчатки, кожаные сумки, платья — синий становится новым чёрным.
Длинные кожаные перчатки. Да, даже летом. Особенно летом. Стильно, загадочно, немного кино.
Открытое плечо. Одно — открыто, второе — нет. Асимметрия снова в моде. Привет из 2010-х!
Сборки. На юбках, блузках, платьях — создают эффект «изгиба под настроение».
Мини. Юбки и платья становятся короче. Молодость, дерзость и лёгкая доля провокации.
V-вырез. Подчеркнёт женственность и добавит немного сексапила.
Цветочные принты. Крупные цветы на платьях и пальто — как весна, которая не хочет уходить.
Кружево. Утончённость и нежность в каждой строчке.
Низкая посадка. Брюки ниже талии — чтобы было что подчеркнуть.
Монохром. Один цвет, разные фактуры. Элегантно и современно.
Платье-макси. Высокий разрез, длинные ноги, вечернее настроение.
Кожа. Из кожи — всё! Цвета? Фуксия, кобальт, мандарин. Не спрашивайте, почему — просто потому что можно.
Цветовая палитра сезона: радуга разрешена.
Природные оттенки: зелень, голубое небо, коричневый кофе.
Неоновые акценты: будь то ремешок или полоска на туфлях — добавляем дерзости.
Монохромные комплекты: ярко и стильно.
Принты: анималистичные, цветочные, абстрактные — главное, чтобы глаз не скучал.
Украшения из перьев: легкость, воздушность и немного дикости.
Акцент на груди: дизайнеры уверены — эта часть достойна внимания.
Как применить в жизни?
Начните с малого: одна яркая вещь способна перевернуть весь образ. Например, красная сумка или бирюзовые туфли.
Аксессуары — ваш лучший друг: браслеты, цепочки, серьги — пусть они говорят за вас.
Многофункциональность: платье-трансформер, юбка-комбинезон и куртка на все случаи жизни — экономия места и бюджета.
Вывод: мода — это настроение.
Главное правило лета 2025 — быть собой, но с изюминкой. Не бойтесь экспериментировать, ведь если вы не попробуете носить прозрачную юбку с фиолетовыми гольфами и кожаными перчатками, кто же тогда это сделает?
Помните: мода — это не про правила. Это про то, чтобы выйти на улицу и услышать мысленный хор: «Ого, кто это там?». Об этом рассказал портал samaraonline24.ru.
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