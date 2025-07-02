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Про вкус и цвет рассказала фэшн-эксперт: ТОП-20 для июля 2025-го в Самаре

Июль 2025 года может быть жарким не только в прямом смысле, но и в плане моды. Свобода самовыражения, эксперименты с образом и зарядка дофамином через гардероб — всё это летние тренды.

Июль 2025 года может быть жарким не только в прямом смысле, но и в плане моды.

Свобода самовыражения, эксперименты с образом и зарядка дофамином через гардероб — всё это летние тренды, которые преподносит известный стилист Елена Висангириева.

По её словам, одежда должна вызывать улыбку, а не кризис среднего возраста. Итак, встречаем моду будущего!

Дофаминовый стиль: когда ты красива — значит счастлива.

Главная идея этого лета — быть ярким, сочным и немного безумным. Это не просто одежда, это эмоция, запечатлённая в тканях.

Цель простая: чтобы каждый прохожий сказал: «Ой, смотри, какой жизнерадостный человек!».

Яркие цвета, дерзкие текстуры, смелые комбинации — если раньше вы боялись надеть оранжевое платье с фиолетовыми гольфами, то сейчас — самое время.

20 трендов, которые нельзя игнорировать.

Прозрачность. Пора забыть про скромность. Полупрозрачные блузы, юбки и платья добавят образу воздушности и намёков на интригу.

Бохо-шик. Если чувствуете в себе дух свободы и немного Ромео с Джульеттой — берём платье с бахромой и рюшами.

Ретро. 50-е возвращаются. Приталенные жакеты и платья А-силуэта — это не прошлое, это вечное.

Минимализм. Белая рубашка + классические брюки = уверенность в каждом шаге. Ничего лишнего, только база.

Цветные гольфы и колготки. Оранжевые, зелёные, фиолетовые — выбирайте свой цвет и удивляйте мир.

Брючный костюм. Saint Laurent отдыхает. Брюки + пиджак = всегда актуально и никогда скучно.

Бахрома. Она везде: на юбках, куртках, сумках. Добавьте движения своему образу!

Пышные формы. Как у Dior: пышные юбки, акцент на талии. Эпоха New Look вернулась, и она в прекрасном настроении.

Синий цвет. Латексные перчатки, кожаные сумки, платья — синий становится новым чёрным.

Длинные кожаные перчатки. Да, даже летом. Особенно летом. Стильно, загадочно, немного кино.

Открытое плечо. Одно — открыто, второе — нет. Асимметрия снова в моде. Привет из 2010-х!

Сборки. На юбках, блузках, платьях — создают эффект «изгиба под настроение».

Мини. Юбки и платья становятся короче. Молодость, дерзость и лёгкая доля провокации.

V-вырез. Подчеркнёт женственность и добавит немного сексапила.

Цветочные принты. Крупные цветы на платьях и пальто — как весна, которая не хочет уходить.

Кружево. Утончённость и нежность в каждой строчке.

Низкая посадка. Брюки ниже талии — чтобы было что подчеркнуть.

Монохром. Один цвет, разные фактуры. Элегантно и современно.

Платье-макси. Высокий разрез, длинные ноги, вечернее настроение.

Кожа. Из кожи — всё! Цвета? Фуксия, кобальт, мандарин. Не спрашивайте, почему — просто потому что можно.

Цветовая палитра сезона: радуга разрешена.

Природные оттенки: зелень, голубое небо, коричневый кофе.

Неоновые акценты: будь то ремешок или полоска на туфлях — добавляем дерзости.

Монохромные комплекты: ярко и стильно.

Принты: анималистичные, цветочные, абстрактные — главное, чтобы глаз не скучал.

Украшения из перьев: легкость, воздушность и немного дикости.

Акцент на груди: дизайнеры уверены — эта часть достойна внимания.

Как применить в жизни?

Начните с малого: одна яркая вещь способна перевернуть весь образ. Например, красная сумка или бирюзовые туфли.

Аксессуары — ваш лучший друг: браслеты, цепочки, серьги — пусть они говорят за вас.

Многофункциональность: платье-трансформер, юбка-комбинезон и куртка на все случаи жизни — экономия места и бюджета.

Вывод: мода — это настроение.

Главное правило лета 2025 — быть собой, но с изюминкой. Не бойтесь экспериментировать, ведь если вы не попробуете носить прозрачную юбку с фиолетовыми гольфами и кожаными перчатками, кто же тогда это сделает?

Помните: мода — это не про правила. Это про то, чтобы выйти на улицу и услышать мысленный хор: «Ого, кто это там?». Об этом рассказал портал samaraonline24.ru.

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