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В Омске за 6,7 млн ищут подрядчика на демонтаж баннеров ко Дню Победы

Праздничные баннеры должны быть убраны с улиц к 25 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Омска ищет подрядчика, который проведет на городских улицах демонтаж баннеров. Они были размещены на фасадах зданий ко Дню Победы. Соответствующий аукцион появился на ГИС Закупках вчера, 1 июня.

Начальная цена контракта, заявленная департаментом контрактной системы мэрии, составляет 6 713 420 рублей, из расчета 1 877 рублей за кв. метр демонтируемой конструкции. По условиям контракта, баннеры нужно демонтировать и доставить на склад заказчика. Ход работ будет определяться заявками от мэрии, на исполнение каждой подрядчику отводится не более десяти дней. В целом работы необходимо выполнить до 25 ноября.

Прием заявок продлится до 4 июля, итоги торгов будут подведены 11 июля.