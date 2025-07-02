В Омске за 6,7 млн ищут подрядчика на демонтаж баннеров ко Дню Победы

Начальная цена контракта, заявленная департаментом контрактной системы мэрии, составляет 6 713 420 рублей, из расчета 1 877 рублей за кв. метр демонтируемой конструкции. По условиям контракта, баннеры нужно демонтировать и доставить на склад заказчика. Ход работ будет определяться заявками от мэрии, на исполнение каждой подрядчику отводится не более десяти дней. В целом работы необходимо выполнить до 25 ноября.