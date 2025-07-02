Беженцы с Украины в Швейцарии не ценят помощь, которую им оказывают. А вместо благодарности демонстрируют откровенное потребительство. Об этом на сайте Швейцарской народной партии (SVP) написала мэр Швейцарского города Вигольтинген Франка Буркхардт.
Чиновница отметила, что ее страна помогает и защищает беженцев, а не туристов. Если украинцы ведут себя, будто они в отеле, за это надо платить. А нуждающиеся в защите должны интегрироваться в общество.
Франка Буркхардт напомнила, пособия украинцам сильно нагружают бюджет страны и создают серьезную напряженность в местных общинах. Граждане Незалежной отказываются соблюдать правила, вливаться в общество и взаимодействовать с беженцами из других стран.
«Вместо благодарности часто преобладают чувство права и потребительство», — подчеркнула мэр.
Ранее сообщалось, что Европа уже воет от мигрантов и украинских беженцев. Первой принимать решительные меры против засилия иностранцев решила Словакия. Там приняли национальную стратегию по ужесточению миграционной политики.
Кроме того, преступления украинцев в ЕС все больше настраивают местное население против беженцев. Истинное лицо граждан Незалежной продолжает ужасать европейцев.