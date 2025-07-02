«Ангарский маньяк» задолжал почти 10 млн руб. компенсации за моральный вред

Напомним, Михаил Попков отбывает пожизненное заключение за убийство 22 женщин. После вынесения приговора он признался, что убил ещё 59 человек. По данным СК РФ, точное число преступлений, совершённых Попковым, составляет 90. В этот список входят 87 убийств и три покушения.