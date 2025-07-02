«Ангарский маньяк» задолжал почти 10 млн руб. компенсации за моральный вред

«Ангарский маньяк» Михаил Попков, который осужден на пожизненное лишение свободы, задолжал почти 10 млн рублей по выплатам компенсации за моральный вред, сообщили в правоохранительных органах.
«Она (задолженность — прим. ред.) касается преимущественно возмещения морального вреда и исполнительных сборов», — сказал источник, которого цитирует ТАСС.
Согласно базе данных исполнительных производств, против Попкова открыто 16 дел о взыскании долгов. Из них 14 документов касаются возмещения морального вреда.
Напомним, Михаил Попков отбывает пожизненное заключение за убийство 22 женщин. После вынесения приговора он признался, что убил ещё 59 человек. По данным СК РФ, точное число преступлений, совершённых Попковым, составляет 90. В этот список входят 87 убийств и три покушения.