В 3,6 миллиона рублей обошелся жительнице Соликамска звонок из поликлиники

69-летней жительнице Соликамска позвонили на мобильный якобы из поликлиники и сообщили о готовности результатов анализов, сданных во время диспансеризации. Девушка сказала пенсионерке, что результаты обследования плохие и ей срочно нужна операция на сердце. «Сотрудница поликлиники» успокоила взволнованную женщину, пообещала помочь и тут же попросила назвать код, который пришел на телефон. Не ожидая подвоха, пенсионерка продиктовала код.
Затем с ней вышел на связь представитель «Росфинмониторинга» и сообщил, что неизвестные взломали учетную запись жительницы Соликамска на «Госуслугах» и оформили доверенность, которая позволяет им распоряжаться финансами. Чтобы решить эту проблему, надо срочно снять имеющиеся на счетах деньги и перевести на депозит в Центральный банк.
Пенсионерку убедили, что ей вернут сбережения после того, как доверенность будет ликвидирована. Она послушалась рекомендаций звонившего, сняла со счетов, своего и мужа, более 3 миллионов рублей и перевела через установленное в телефоне приложение все деньги на указанные номера.
Также под влиянием аферистов потерпевшая продала «Рено Дастер» и деньги от продажи, 500 тысяч рублей, отправила на неустановленный счет.
Спустя несколько дней пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. Ведется следствие.