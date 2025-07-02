В 3,6 миллиона рублей обошелся жительнице Соликамска звонок из поликлиники

69-летней жительнице Соликамска позвонили на мобильный якобы из поликлиники и сообщили о готовности результатов анализов, сданных во время диспансеризации. Девушка сказала пенсионерке, что результаты обследования плохие и ей срочно нужна операция на сердце. «Сотрудница поликлиники» успокоила взволнованную женщину, пообещала помочь и тут же попросила назвать код, который пришел на телефон. Не ожидая подвоха, пенсионерка продиктовала код.