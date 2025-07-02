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ФАС возбудила 21 дело против торговой сети «Светофор»

Региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудили 21 дело о возможных нарушениях антимонопольного законодательства в отношении 20 логистических центров торговой сети «Светофор». Об этом в среду, 2 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудили 21 дело о возможных нарушениях антимонопольного законодательства в отношении 20 логистических центров торговой сети «Светофор». Об этом в среду, 2 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверки проводились для оценки соответствия деятельности центров требованиям закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ».

Нарушения зафиксированы в 14 регионах, включая Якутию, Татарстан, Краснодарский, Красноярский и Ставропольский края, а также Белгородскую, Воронежскую и другие области.

Среди претензий — условия договоров, противоречащие законодательству: оплата товаров только после их реализации, возложение на поставщиков расходов на утилизацию нереализованной продукции и прочие. В случае подтверждения вины могут быть возбуждены административные дела с последующим наложением штрафов, передают «Известия».

Ранее ФАС инициировала дело в отношении «Т-Банка» по признакам нарушения закона о рекламе. По информации ведомства, банк распространил радиоролик, в котором утверждалось, что переводы осуществляются без ограничений. Однако, как отметили в ФАС, в рекламе отсутствовали сведения о лимите переводов в другие банки в размере 20 тысяч рублей и о комиссии в 1,5 процента за такие операции.