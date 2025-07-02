ФАС возбудила 21 дело против торговой сети «Светофор»

Ранее ФАС инициировала дело в отношении «Т-Банка» по признакам нарушения закона о рекламе. По информации ведомства, банк распространил радиоролик, в котором утверждалось, что переводы осуществляются без ограничений. Однако, как отметили в ФАС, в рекламе отсутствовали сведения о лимите переводов в другие банки в размере 20 тысяч рублей и о комиссии в 1,5 процента за такие операции.