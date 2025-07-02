В Пулково объяснили, на что пойдут деньги от платы за доступ в курилку в аэропорту

«С 30 июня 2025 была введена плата за использование комнаты для курения в связи с необходимостью организовать порядок посещения и обслуживание данного помещения», — отметили в пресс-службе Пулково, еще раз напомнив, что согласно действующему законодательству, аэропорты не обязаны предоставлять на своей территории места для курения.