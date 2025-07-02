В Лысьве конфликт из-за парковки во дворе решился не в пользу «огораживателей»

Суд хоть и признал решение о разграничении парковочных мест легитимным, но при этом не подтвердил факт того, что за конкретными жильцами может быть закреплено право на индивидуальное место. Голосование по поводу передачи определенным гражданам в постоянное пользование участка для транспорта не проводилось. В связи с этим было вынесено решение о демонтаже шести спорных конструкций.