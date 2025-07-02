В Лысьве конфликт из-за парковки во дворе решился не в пользу «огораживателей»

Спор из-за блокировочных барьеров разгорелся между жителями Лысьвы Пермского края. Один из жильцов многоквартирного дома возмутился тем фактом, что металлические конструкции на придомовой стоянке были установлены без голосования на собрании собственников. Представители совета жильцов лишь совершили поквартирный обход и собрали подписи у тех, кто не возражал против монтажа ограждений.
При сборе голосов не был упомянут тот факт, что огражденные места будут доступны лишь тем жильцам, кто оплатил блокирующие барьеры из своего кармана. Такое положение дел ущемляло права других собственников на парковку перед домом. Все эти нарушения гражданин перечислил в исковом заявлении.
Суд хоть и признал решение о разграничении парковочных мест легитимным, но при этом не подтвердил факт того, что за конкретными жильцами может быть закреплено право на индивидуальное место. Голосование по поводу передачи определенным гражданам в постоянное пользование участка для транспорта не проводилось. В связи с этим было вынесено решение о демонтаже шести спорных конструкций.
Исполнительные листы поступили в отделение судебных приставов по г. Лысьве ГУФССП России по Пермскому краю. Каждого из должников предупредили о возбуждении исполнительного производства, а также разъяснили негативные последствия неисполнения судебного решения. Перспектива штрафов и существенного ограничения в правах побудила большинство должников демонтировать незаконные конструкции в отведенный судом срок. Лишь в одном случае судебный пристав вынес в отношении должника постановление о запрете на пересечение границ РФ. Вскоре и тот убрал блокировочный барьер с общедомовой территории.