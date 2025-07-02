Для россиян могут открыться прямые рейсы в новую страну

Введение прямых авиарейсов между Россией и Малайзией будет способствовать культурному обмену, заявил Сетия.
Представители Малайзии и России ведут консультации по вопросу запуска прямых авиарейсов между странами. Директор по международному продвижению по Европе, Америке и Океании туристического офиса Малайзии Акбал Сетия сообщил, что авиаперевозчики тщательно оценят финансовую составляющую реализации таких рейсов с точки зрения потенциального пассажиропотока.
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«Сейчас идут переговоры между властями Малайзии и России для запуска прямых рейсов между странами. Решение о начале полетов всегда основывается только на коммерческом расчете. Авиакомпаниям нужно решить, возможно ли выполнять рейсы и принесет ли это выгоду», — заявил Сетия для РИА «Новости».
Он отметил, что в прошлом между двумя странами уже выполнялись прямые авиаперелеты, и в Малайзии надеются на их восстановлены. Акбал Сетия также подчеркнул готовность сотрудничать с авиаперевозчиками и туроператорами для обеспечения загруженности рейсов в обоих направлениях.
Эксперт предполагает, что Россия также заинтересована в увеличении числа малазийских туристов, которые смогут познакомиться с культурой и достопримечательностями страны. При этом Сетия впервые посетил Москву, отметив, что впечатлен красотой города. В связи с этим он уверен, что многие его соотечественники высоко оценили бы возможность побывать в российской столице. Кроме того, для малазийцев поездка в РФ в зимний была бы настоящим событием, потому что на их родине всегда теплый климат, добавил Акбал Сетия.
Ранее на вторых переговорах по Украине в Стамбуле прошло обсуждение вопроса о возобновлении российско-американского прямого авиасообщения. Об этом уже сообщал в апреле посол РФ в США Александр Дарчиев. Однако по итогам бесед стороны не пришли к единому решению. В июне же замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Россия продолжит добиваться от Штатов четкого ответа на предложенную инициативу.