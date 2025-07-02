Для россиян могут открыться прямые рейсы в новую страну

Эксперт предполагает, что Россия также заинтересована в увеличении числа малазийских туристов, которые смогут познакомиться с культурой и достопримечательностями страны. При этом Сетия впервые посетил Москву, отметив, что впечатлен красотой города. В связи с этим он уверен, что многие его соотечественники высоко оценили бы возможность побывать в российской столице. Кроме того, для малазийцев поездка в РФ в зимний была бы настоящим событием, потому что на их родине всегда теплый климат, добавил Акбал Сетия.