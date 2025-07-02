ЛДПР запустит telegram-бот «Обоюдно» для знакомств

Пресс-служба ЛДПР сообщила о намерении запустить собственный telegram-бот для знакомств под названием «Обоюдно», который ориентирован на создание честных и серьезных отношений. В партии подчеркнули, что новый сервис призван способствовать поиску единомышленников и формированию семей, а система рекомендаций будет учитывать не только геолокацию, но и совпадения по интересам и взглядам, помогая находить людей с близкими ценностями и увлечениями. Эту информацию передает RT.