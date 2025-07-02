В Омской области простятся с выдающимся педагогом Михаилом Росляковым

Жители Седельниковского района и коллеги провожают в последний путь Михаила Рослякова — выдающегося деятеля образования, чья карьера длилась почти полвека. О его кончине сообщило управление образования администрации Седельниковского муниципального района. Прощание с Михаилом Росляковым проходит сегодня, 2 июля, в селе Кейзес.
Михаил Росляков начал свой профессиональный путь в 1968 году, став учителем физической культуры в Лебединской восьмилетней школе. Позже он работал в Нелюбинской начальной школе и Кейзесской средней школе. В 1981 году он окончил естественно-географический факультет Омского государственного педагогического университета (ОмГПУ), а уже в 1984 году возглавил Голубовскую среднюю школу, которой посвятил более тридцати лет своей жизни. Только в 2015 году он завершил свою трудовую деятельность, выйдя на заслуженный отдых.
Коллеги и ученики вспоминают Михаила Рослякова как талантливого педагога, мудрого наставника и человека с добрым сердцем. Его вклад в развитие системы образования региона стал примером для многих поколений учителей.
Редакция «КП Омск» выражает глубокие соболезнования в связи с утратой родным и близким Михаила Рослякова.