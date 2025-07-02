В Омской области простятся с выдающимся педагогом Михаилом Росляковым

Михаил Росляков начал свой профессиональный путь в 1968 году, став учителем физической культуры в Лебединской восьмилетней школе. Позже он работал в Нелюбинской начальной школе и Кейзесской средней школе. В 1981 году он окончил естественно-географический факультет Омского государственного педагогического университета (ОмГПУ), а уже в 1984 году возглавил Голубовскую среднюю школу, которой посвятил более тридцати лет своей жизни. Только в 2015 году он завершил свою трудовую деятельность, выйдя на заслуженный отдых.