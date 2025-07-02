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В Екатеринбург и Челябинск приехал «Поезд Памяти»

«Поезд Памяти» — уникальный состав, на котором путешествуют школьники из всех республик бывшего Советского Союза — прибыл накануне утром в Екатеринбург.

Источник: Российская газета

На платформе железнодорожного вокзала ребят встречал духовой оркестр. Популярные джазовые мелодии подняли настроение и окончательно разбудили тех, кому трудно просыпаться так рано: состав остановился у первой платформы в 6.15.

Вскоре после торжественной встречи ребят пересадили в ретро-поезд «Уральский экспресс». Целью этого короткого посещения стал музей в Верхней Пышме. Самолеты разных лет и коллекция уникальных автомобилей вызвали у ребят искреннее восхищение. Открытки с рассказами о музее они отправили родным и близким прямо с платформы железнодорожного вокзала.

Каждый из пассажиров «Поезда Памяти» заслужил право отправиться в поездку после строгого конкурсного отбора и только лучшие из лучших отправились в путешествие по России и Беларуси 22 июня из Бреста.

Маршрут проходил через города воинской славы. Ребята посетили Волгоград, Москву, другие города. В Санкт-Петербурге они побывали на «Алых парусах». В Перми их ждали музей завода имени Шпагина, собрание древностей и производство известных роботов «Промоботов». Было так интересно, что отправление состава пришлось задержать. Но уже в Екатеринбург десятиклассники прибыли по расписанию. Далее состав отправился в Челябинск, конечную точку маршрута.