В Екатеринбург и Челябинск приехал «Поезд Памяти»

Маршрут проходил через города воинской славы. Ребята посетили Волгоград, Москву, другие города. В Санкт-Петербурге они побывали на «Алых парусах». В Перми их ждали музей завода имени Шпагина, собрание древностей и производство известных роботов «Промоботов». Было так интересно, что отправление состава пришлось задержать. Но уже в Екатеринбург десятиклассники прибыли по расписанию. Далее состав отправился в Челябинск, конечную точку маршрута.