Ограничения на посещение лесов введены в четырех областях Беларуси

Так, территория Гродненской области полностью окрашена на карте желтым цветом, это значит, что там действуют ограничения на посещение лесных массивов из-за третьего класса пожарной опасности.
В Брестской области ситуация тоже напряженная, там только три района считаются открытыми, это Ганцевичский, Лунинецкий и Столинский. Остальные — под ограничениями.
В Минской области в четырех районах есть риск лесных пожаров, среди них Борисовский, Вилейский, Мядельский и Солигорский. Другие районы Минщины считаются полностью открытыми.
В Витебской области только в двух районах — Докшицком и Лепельском — действуют ограничения, на остальной территории можно свободно посещать лесные угодья.
Территории Гомельской и Могилевской областей полностью окрашены на карте Минлсехоза зеленым цветом, там ограничений нет.
Что значит ограничение
При ограничениях можно ходить в лес, но при этом запрещается разводить костры, проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия. Кроме этого, запрещено въезжать в лесные массивы на машинах.
Нарушителям грозит штраф в размере до 12 базовых величин (504 рубля). Если нарушение повлекло серьезный пожар — например, была уничтожена или повреждена часть леса, то штраф может доходить до 30 базовых (1260 рублей).
Предупреждение МЧС и синоптиков
Белгидромет объявил в Беларуси на среду желтый уровень опасности в связи с сильным ветром и повышением дневных температур.
Так, в отдельных районах на востоке республики ожидается сильный порывистый ветер, днем температура составит от +21°С (на востоке) до +30°С (на западе).
Спасатели в свою очередь предупреждают, что жара может стать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.