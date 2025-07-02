ВС России не стал пересматривать спор продюсеров и Жукова о правах на песни

Верховный суд Российской Федерации оставил без изменений решение по делу о конфликте между исполнителем Сергеем Жуковым и его бывшими продюсерами относительно авторских прав на музыкальные композиции группы «Руки Вверх». Об этом говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«Отказано в передаче дела в кассационную инстанцию», — уточняется в документе.
Конфликт возник еще в 2023 году, когда Жуков и Алексей Потехин обратились в Симоновский районный суд города Москвы с требованием признать недействительным соглашение об уступке исключительных прав на фонограммы, а также договор о предоставлении исключительной лицензии на использование этих фонограмм. В качестве ответчиков выступали продюсер Андрей Маликов и «Издательство ДЖЕМ», которому были переданы права на спорные музыкальные композиции.
Музыканты настаивали на том, что, являясь создателями и исполнителями таких хитов, как «Крошка моя», «Ну где же вы, девчонки» и «Чужие губы», они никогда не передавали права на эти песни своему продюсеру.
Однако суд установил, что соглашения были заключены, они исполнялись и не подвергались оспариванию.
Накануне стало известно, что Сергея Жукова внесли в базу украинского сайта «Миротворец».