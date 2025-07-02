ВС России не стал пересматривать спор продюсеров и Жукова о правах на песни

Конфликт возник еще в 2023 году, когда Жуков и Алексей Потехин обратились в Симоновский районный суд города Москвы с требованием признать недействительным соглашение об уступке исключительных прав на фонограммы, а также договор о предоставлении исключительной лицензии на использование этих фонограмм. В качестве ответчиков выступали продюсер Андрей Маликов и «Издательство ДЖЕМ», которому были переданы права на спорные музыкальные композиции.