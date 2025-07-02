ГАИ показала первую светящуюся дорогу в Беларуси. Подробности привели в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.
«На трассе Р-39 “Рогачев — Жлобин” зажглись инновационные LED-маячки!.. Обязательно обратите внимание на эту светящуюся дорогу будущего, которая является первой в Республике Беларусь», — отметили в ведомстве.
В сообщении сказано, что каждый из светильников оснащен солнечной панелью. Так, днем он накапливает энергию, а ночью ярко светится и делает разметку заметной даже при полной темноте, при тумане и дожде. При этом полная автономность, то есть нет никаких проводов.
Отмечается, что LED-маячки синхронизируются через GPS-модули и можно включить два режима. Первый — эффект «Следования», когда свет плавно «бежит» вдоль полосы и наглядно показывает направление движение. В ГАИ уточняется, что это хорошо при поворотах. Второй эффект — мерцание: все огоньки мигают одновременно, привлекая внимание водителя к важному участку на дороге.
Также говорится, что светильники установили на один уровень с покрытием (высота всего 5−6 миллиметров) и они не мешают движению и уборке снега. Расстояние между светильниками составляет примерно 4 — 5 метров, создавая четкую светящуюся линию.
«При наезде на светильник краевой линии возникает отчетливый шумовой эффект», — подчеркнули в ведомстве.
ГАИ сказала о первой светящейся дороге, которая появилась в Беларуси. Фото: телеграм-канал УВД Гомельского облисполкома.
В ГАИ обратили внимание, что это является дополнительным сигналом для водителя, что он съезжает с дороги и необходимо вернуться в полосу. Согласно задумке, первая светящаяся дорога в стране призвана обеспечить максимальную видимость разметки как ночью, так и в непогоду, снизить риск съезда с дороги и лобовых столкновений.
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