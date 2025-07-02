ГАИ показала первую светящуюся дорогу в Беларуси

В сообщении сказано, что каждый из светильников оснащен солнечной панелью. Так, днем он накапливает энергию, а ночью ярко светится и делает разметку заметной даже при полной темноте, при тумане и дожде. При этом полная автономность, то есть нет никаких проводов.