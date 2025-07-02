Красноярская прокуратура проверит перевозчика после ДТП с автобусом 99 маршрута

Красноярская прокуратура проверит перевозчика после дорожно-транспортного происшествия, которое случилось сегодня утром, 2 июля, на улице Ладо Кецховели. Напомним, что маршрутный автобус № 99 сначала врезался в грузовик «ГАЗель», затем повернул на обочину и там столкнулся еще с тремя припаркованными автомобилями.
В прокуратуре сообщили: водитель уже дал пояснения, что не справился с управлением, что совершил маневр, пытаясь избежать аварии на дороге. Как оказалось, вышло еще хуже. Потому что в результате ДТП значительно пострадала пассажирка.
Проверка предприятия-перевозчика определит меры прокурорского реагирования. Также всем пострадавшим будет возмещен ущерб.