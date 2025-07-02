В Ростове-на-Дону без вести пропал 63-летний мужчина. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.
Алексей Панфилов вышел из дома 1 июля и больше не вернулся. Родные забили тревогу, когда мужчина перестал выходить на связь. Они пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении суток поисковики прочесывают все районы города. Семья пропавшего не теряет надежды и верят, что Алексея найдут.
Рост мужчины — около 170 сантиметров. У него плотное телосложение, седые волосы и карие глаза. Он был одет в голубую рубашку в мелкую клетку, черные спортивные брюки и домашние тапочки.
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