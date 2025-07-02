Хабаровский край подключился к масштабной акции «Вода России»

В Хабаровском крае продолжается всероссийская экологическая акция «Вода России». С начала года уже проведены десятки мероприятий по уборке берегов водоемов. Работы проходят в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным минприроды края, с апреля добровольцы организовали 20 субботников. К акции присоединились около 900 человек — педагоги, школьники, экологи, сотрудники предприятий, библиотек и администраций. Общими усилиями собрано 154 кубометра мусора, очищено почти 15 километров береговой линии. Массовые уборки прошли в Хабаровске, Амурском, Ванинском, Верхнебуреинском и других районах.
С 5 июля стартует экомарафон «Берега без мусора». Участников просят присылать фото и видео с уборок. Осенью самые активные встретятся с министром природных ресурсов края и получат сертификаты.
«Помощь волонтеров трудно переоценить. Вот уже седьмой год это наши верные помощники», — сказал министр природных ресурсов края Александр Леонтьев.
Край участвует в акции с 2019 года. За это время проведено больше 800 мероприятий, убрано около 800 километров берегов.