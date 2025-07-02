Хабаровский край подключился к масштабной акции «Вода России»

По данным минприроды края, с апреля добровольцы организовали 20 субботников. К акции присоединились около 900 человек — педагоги, школьники, экологи, сотрудники предприятий, библиотек и администраций. Общими усилиями собрано 154 кубометра мусора, очищено почти 15 километров береговой линии. Массовые уборки прошли в Хабаровске, Амурском, Ванинском, Верхнебуреинском и других районах.