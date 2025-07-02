Мужчина обнаружил у себя онкологию после выпитой кружки пива

Тренер по теннису в Хартфордшире в Великобритании узнал, что у него онкология, после выпитого бокала пива. Мужчина почувствовал себя сильно пьяным после небольшой доли алкоголя. Об этом сообщает Daily Mail.
Позже ситуация повторилась и после выпитого бокала вина. Сначала мужчина не придал этому значения, пока у него не появилась шишка на шее. Изначально врачи приняли новообразование за кисту, однако позже они выяснили, что это меланома — рак кожи.
Вскоре состояние мужчины ухудшилось, у него появились проблемы со зрением и сном. На данный момент он продолжает борьбу с онкологией. При этом врачи считают, что у него есть шансы на излечение, передает издание.
Эндокринолог Камиля Табеева рассказала, что о наличии рака щитовидной железы могут свидетельствовать наличие шишки на шее, припухлости, осиплость голоса и сложности при глотании.
У актера сериала «Полицейский с Рублевки» Романа Попова в июне случился судорожный приступ. У него произошел рецидив рака. Что известно о болезни актера и почему мог произойти рецидив, выясняла «Вечерняя Москва».
Минздрав предупреждает: употребление алкоголя вредит вашему здоровью.